A tecnologia evoluiu muito rapidamente. Como resultado, agora temos várias interfaces e muitas delas são gratuitas para uso por escolas, faculdades, universidades e até empresas. Essa tecnologia reduz custos, otimiza tempo e pode ser muito agradável e divertida. Claro, nem todo mundo domina essas tecnologias. Eles estão fadados a ficar fora do mercado de trabalho e têm problemas para se adaptar a este novo mundo. O fato é que todos tiveram em média 20 anos para começar a se adaptar a esse novo mundo. E agora é a hora de correr atrás do tempo perdido. Mesmo as universidades que geralmente seguem o mesmo padrão das universidades do século 16 terão que ampliar sua visão para esses fatos ou serão deixadas para trás em uma era em que lutamos pela sobrevivência. Empresas e escolas terão que contratar pessoas com experiência em plataformas digitais. Os funcionários atuais devem se qualificar para ocupar seus cargos.

